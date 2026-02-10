Chanakya Niti: 'ಅತಿ ವಿನಯ ಧೂರ್ತ ಲಕ್ಷಣ' ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
Chanakya Niti ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಸೂತ್ರಗಳು ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ತಿರುವು ನೀಡುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸೂತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
13
Image Credit : generated by chatgpt
Chanakya Niti
'ಅತಿ ವಿನಯ ಧೂರ್ತ ಲಕ್ಷಣ... ಅತಿ ಸರ್ವತ್ರ ವರ್ಜಯೇತ್' ಈ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಯಾರಾದರೂ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅತಿ ಮಾಡಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಈ ಗಾದೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಅತಿಯಾದ ವಿನಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಮೋಸಗಾರನ ಲಕ್ಷಣ. ಹಾಗೆಯೇ, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ 'ಅತಿ' ಎಂಬುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಹಾಗಾದರೆ, ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗಾದೆಯನ್ನು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
23
Image Credit : Chatgpt
ಅತಿಯಾದ ಒಳ್ಳೆಯತನ
1. ಅತಿಯಾದ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ: ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಅತಿಯಾದ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಎಂದಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. 'ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ನೇರವಾಗಿರುವ ಮರಗಳನ್ನೇ ಮೊದಲು ಕಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಡೊಂಕಾಗಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ'. ಅಂದರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ನೇರವಾಗಿ, ಅತಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಇತರರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಿಸಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು.2. ಇತರರನ್ನು ನಂಬುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ: ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿನಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಖಸ್ತುತಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಂಬಿ, ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು.
33
Image Credit : Chatgpt
Balance, (Limit
3. ಸಮತೋಲನ (Balance) ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಅತಿ' ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಡತನ ಬರುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮಿತಿ (Limit) ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.4. ಆತ್ಮಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ವಿನಯ ಇರಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಿರಬಾರದು. ಇತರರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತಲೇ, ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಸಮಾಜ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ಚಾಣಕ್ಯನ ಉದ್ದೇಶ ಜನರನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ (Alert) ಇರಬೇಕೆಂಬುದು. ಯಾವುದು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾಗ, ಜೀವನವು ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಲೇ ನೀವು ವಿಜೇತರಾಗುತ್ತೀರಿ.
Latest Videos