ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬಾರದು, ಏಕೆ ಗೊತ್ತೇ?
Navratri 2025: ನವರಾತ್ರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾಯಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬಾರದ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ
ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಹ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಅರ್ಪಿಸಬಾರದ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳಿವೆ. ಹೌದು, ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಗೆ ಯಾವ ಹಣ್ಣನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು
ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುವವರು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ನೀವು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸದಿದ್ದರೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಸೇವನೆ
ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುವವರು ತಾಯಿ ದೇವಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರವೇ ರಾತ್ರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ನವರಾತ್ರಿಯ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತಾಯಿ ದೇವಿಯ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಗಳಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಮಾತೃ ದೇವಿಯ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಗಳಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಪಣೆಗಳು
ಶೈಲಪುತ್ರಿ: ಬಾದಾಮಿ ಹಲ್ವಾ, ತುಪ್ಪದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ: ಸಕ್ಕರೆಯ ನೈವೇದ್ಯ
ಚಂದ್ರಘಂಟಾ: ಖೀರು
ಕೂಷ್ಮಾಂಡ: ಮಾಲ್ಪುವಾ
ಸ್ಕಂದಮಾತ: ಬಾಳೆಹಣ್ಣು
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ: ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಕಾಳರಾತ್ರಿ: ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲದ ಉತ್ಪನ್ನ
ಮಹಾಗೌರಿ: ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ: ಕಡಲೆಕಾಳು ಮತ್ತು ಹಲ್ವಾ-ಪುರಿ ನೈವೇದ್ಯ
ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಬೇಡಿ
ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇವಿಗೆ ನಿಂಬೆ, ಹುಣಸೆ, ಒಣ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಪೇರಲೆ ಅಥವಾ ಅಂಜೂರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬಾರದು. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೇವಿಗೆ ಕೊಳೆತ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಈ ಹಣ್ಣನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ
ನವರಾತ್ರಿಯ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ದಾಳಿಂಬೆ, ಮರದ ಸೇಬು, ಮಾವು, ಸೀತಾಫಲ, ವಾಟರ್ ಚೆಸ್ಟ್ನಟ್ ಮತ್ತು ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅರ್ಪಿಸಬಹುದು.