ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಫಲಿತಾಂಶವೇನು?
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಸಮಯ (ಶ್ರಾದ್ಧ ಪಕ್ಷ) ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪಿತೃಪಕ್ಷವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2025 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಅದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. 16 ಶ್ರಾದ್ಧಗಳಿದ್ದರೂ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಶ್ರಾದ್ಧ ದಿನಾಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ 15 ಶ್ರಾದ್ಧಗಳಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮದ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಶ್ರಾದ್ಧ, ತರ್ಪಣ ಮತ್ತು ದಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸತ್ತರೆ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶವೇನು?
ರಹಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾವಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಆಳವಾದ ರಹಸ್ಯ ಅಡಗಿದೆ. ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸತ್ತರೆ ಆತ್ಮವು ವಿಶೇಷ ಫಲಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ರಹಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಮಹತ್ವ
ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ (ಶ್ರಾದ್ಧ ಪಕ್ಷ)ವನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಭಾದ್ರಪದ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಿಂದ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯವರೆಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತರ್ಪಣ, ಪಿಂಡದಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಪೂರ್ವಜರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಇದು ವಿಶೇಷ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮರಣದ ಮಹತ್ವ
ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರಣಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೂರ್ವಜರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರಣದ ನಂತರ, ಆತ್ಮವು ನೇರವಾಗಿ ಪಿತೃಲೋಕವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಆತ್ಮವು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ
ಸಾವಿನ ನಂತರ ಆತ್ಮವು ಅಲೆದಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ.
ಪೂರ್ವಜರ ರಕ್ಷಣೆ
ಅಂತಹ ಮರಣವನ್ನು ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಬಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವು ಸುಲಭವಾದ ಮೋಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಪುನರ್ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.
ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ?
ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವು ಸತ್ತರೆ, ಯಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಆತ್ಮವು ಪೂರ್ವಜರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಆತ್ಮಗಳು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪಿತೃ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ.