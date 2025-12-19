ನಾಳೆ ಶನಿವಾರ ಗುರುನಿಂದ ಪ್ರಬಲವಾದ ಸಂಸಪ್ತಕ ರಾಜಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗ ಬೊಂಬಾಟ್ ಅದೃಷ್ಟ
Jupiter and venus yutimake samsaptak rajyog these zodiac sign lucky ವೈದಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ರಂದು, ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಪ್ತಕ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಸಪ್ತಕ ರಾಜಯೋಗ
ವೈದಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಂಸಪ್ತಕ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ರಂದು, ಶುಕ್ರನು ಧನು ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಪರಸ್ಪರ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನು ಸಂಸಪ್ತಕ ರಾಜ್ಯಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಸಪ್ತಕ ರಾಜಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಸಪ್ತಕ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳ ದೈನಂದಿನ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಲಾಟರಿ ಅವಕಾಶಗಳ ಮೂಲಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಜನರು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಸಂಸಪ್ತಕ ರಾಜಯೋಗದ ರಚನೆಯು ನಿಮಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.