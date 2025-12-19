2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿ 7 ತಿಂಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ, ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಕೆ ಪಕ್ಕಾ
Shani margi 2026 new year 2026 lucky zodiac signs bring success goodluck ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಏಳು ತಿಂಗಳು ಶನಿ ದೇವರು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಿ ಶನಿಯು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭಗಳಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಶನಿಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗಳಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯವಹಾರವು ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ಯತೆಯ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಖರ್ಚುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
2026 ರ ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.