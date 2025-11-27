- Home
Date of Birth: ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ 4, 13 ಅಥವಾ 22 ಆಗಿದ್ದರೆ… ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಗುಟ್ಟನ್ನ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ
ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಂಗಳ 4, 13, 22ರಂದು ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೋ, ಅವರು ಇತರರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಗಳಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ನೋಡೋಣ.
ಸಂಖ್ಯೆ 4
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 4, 13 ಅಥವಾ 22 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಮೂಲಾಂಕ ಅಥವಾ ಲಕ್ಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4. ಈ ಜನರು ರಾಹುವಿನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವರು. ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ನೋಡೋಣ.
ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
4, 13, 22ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವರು, ಆದರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಠಮಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವರೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ
4, 13, 22ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಬಹಳ ಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವುದು ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ
ಈ ದಿನ ಜನಿಸಿದವರ ವಿವಾಹಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ಮನೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ?
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂತರವೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಿಪುಣರು. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಜಗಳಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.
ಪರಿಹಾರವೇನು?
ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿಡಲು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಷ್ಟೂ, ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ.
ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗಾತಿ
4 ಮೂಲಾಂಕ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ, 1, 2, 5 ಮತ್ತು 8 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಉತ್ತಮ ಸಂಗಾತಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೂಲಂಕ 6 ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, 3, 7 ಮತ್ತು 9 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.