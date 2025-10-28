- Home
- Marriage Date Numerology: ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕ ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಗುಟ್ಟು
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಯಾವ ದಿನದಂದು ಆಗಿರೋದು ಹಾಗೂ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮದುವೆಯ ದಿನಾಂಕವು ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನೀವು ಮೂಲಾಂಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು. ಮೂಲಾಂಕ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 1
1, 10, 19, ಅಥವಾ 28 ರಂದು ಮದುವೆಯಾಗುವವರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ನಡೆಯುವ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಾದಗಳು ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 2
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 2, 11, 20, ಅಥವಾ 29 ರಂದು ವಿವಾಹವಾಗುವವರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 3
ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 3, 12, 21, ಅಥವಾ 30 ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಜನರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 4
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 4, 13, 22, ಅಥವಾ 31 ರಂದು ಮದುವೆ ನಡೆದರೆ, ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ದಂಪತಿಗಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 5
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 5, 14 ಅಥವಾ 23 ರಂದು ಮದುವೆಯಾಗುವವರ ಮೂಲಾಂಕ 5 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಈ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಂಭೀರವಾದವುಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 6
ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 6, 15 ಅಥವಾ 24 ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಜನರು ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಂಖ್ಯೆ 7
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 7, 16 ಅಥವಾ 25 ರಂದು ಮದುವೆಯಾಗುವವರು ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 8
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 8, 17 ಅಥವಾ 26 ರಂದು ವಿವಾಹವಾಗುವವರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 9
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 9, 18 ಅಥವಾ 27 ರಂದು ಮದುವೆಯಾಗುವವರು ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.