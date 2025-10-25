- Home
- Numerology: ಈ ದಿನ ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಡುಗಿಯರಿಂದ ದೂರಾನೆ ಇರಿ… ಹಣದ ಆಸೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಾನೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಹಠಮಾರಿಗಳು. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವರೆಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದರೂ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಇತರರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರಿಂದ ದೂರ ಇರಿ
ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಠಮಾರಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು. 4, 31 , 22ಅಥವಾ 13 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೂಲಾಂಕ 4 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ರಾಹು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವರು, ಆದರೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು
ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವರು
ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ಬಹಳ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೂ ಅವರು ವಿಶ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ
ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಹಣದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ
ಅವರು ನಿಗೂಢರು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಹ ಅವರ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ದಯೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಕಠಿಣ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಊಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ.
ಕನಸಿನ ಕೋಟೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ
ಈ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕನಸು ಕಾಣುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರು. ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರಲು ಎಷ್ಟು ಹತಾಶರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನು ಸಹ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಮುಂಗೋಪಿಗಳು
ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಂಗೋಪಿಗಳು. ಆಗಾಗ್ಗೆ, ಅವರು ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಕಠಿಣ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಅದು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.
ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ
ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.