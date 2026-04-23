Astrology: ಒಂದೇ ದಿನ 4 ಬಗೆಯ ಶುಭ, ಅಶುಭ ಯೋಗ ರಚನೆ; ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯದು
Kannada Astrology ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಂಡ, ಸುಕರ್ಮ, ಮೂಸಲ ಮತ್ತು ಗದ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಶುಭ ಹಾಗೂ ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಲಿವೆ.
4 ಬಗೆಯ ಶುಭ ಹಾಗೂ ಅಶುಭ ಯೋಗ
ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ಅಧಿಕಂಡ, ಸುಕರ್ಮ, ಮೂಸಲ ಮತ್ತು ಗದ ಎಂಬ 4 ಬಗೆಯ ಶುಭ ಹಾಗೂ ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಯೋಗಗಳ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ, ಮೇಷ, ತುಲಾ, ಮಿಥುನ, ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಕಾದಿದ್ದರೆ, ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ನೌಕರರು ಸಂಬಳದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವರು. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಲಿವೆ. ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವಿರಿ. ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಹಣದ ಹರಿವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಪ್ತರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದತ್ತ ತಿರುಗಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದುರಸ್ತಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನವಲ್ಲ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಅಗತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಸಹಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಔತಣಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿರಿ. ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತೀರಿ. ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಬರಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಹೊಸ ಸಾಲದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿವೆ. ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಆಹ್ವಾನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳು, ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಿರಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿರಿ. ವ್ಯಾಪಾರ, ಉದ್ಯೋಗ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಆಪ್ತರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವಿರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯರೂಪ ನೀಡುವಿರಿ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಿರಿ. ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವಿರಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಬರುವ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ
ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಇದರ ನಿಖರತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
