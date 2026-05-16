13 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿವಾರದಂದೇ ಶನಿ ಜಯಂತಿ! ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ, ಅದ್ಭುತ ಲಾಭ
Shani Jayanti 2026: 13 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶನಿವಾರದಂದೇ ಶನಿ ಜಯಂತಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಈ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಶನಿ ಜಯಂತಿ
ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿದೇವನನ್ನು ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈತ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ವೈಶಾಖ ಮಾಸದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಶನಿದೇವ ಜನಿಸಿದನೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶನಿದೇವನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಶನಿ ಜಯಂತಿ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
2026ರ ಮೇ 16ರಂದು ಶನಿ ಜಯಂತಿ ಬರಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿ ಜಯಂತಿಯು ಶನಿವಾರದಂದೇ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಇದರಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಜಯಂತಿಯು ಅದ್ಭುತ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿದೇವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುವಿರಿ. ಹಲವು ಕಡೆಗಳಿಂದ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತೆ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿ ಜಯಂತಿಯ ದಿನದಂದು ಶನಿದೇವನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಡತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಿರಿ. ಹೊಸ ಮನೆ, ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲಹಗಳೆಲ್ಲ ಕೊನೆಗೊಂಡು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ.
ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿದೆ. ಶನಿದೇವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬಡತನ ದೂರವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಜಯಂತಿಯು ಹೊಸ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಆರಂಭಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಶನಿದೇವನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನೀವು ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಿರಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವಿರಿ. ಅವರ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ.