ಮೇ 15 ರ ನಂತರ ಈ 4 ರಾಶಿಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲ ನೀಡಬಾರದು, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ
ಮೇ 15 ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಹಣವನ್ನು ನೀಡದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಬುಧ ಸಂಚಾರ 2026
ಮೇ 15, ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 12:34 ಕ್ಕೆ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇ 29, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:14 ರವರೆಗೆ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬುಧನ ಈ ಸಂಚಾರವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
ತೀವ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಸಂಚಾರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವಕಾಶಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಗುಪ್ತ ಶತ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಬೇಕು.
ತುಲಾ
ಬುಧನ ಈ ಸಂಚಾರವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಗುಪ್ತ ಶತ್ರುಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ದಾನಶೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳತ್ತ ಒಲವು ತೋರಬಹುದು. ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಸಾಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಗಮನವಿರಲಿ. ಚಿಂತನಶೀಲ ಯೋಜನೆಯು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಸಂಚಾರ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.