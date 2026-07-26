30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅದ್ಭುತ ಯೋಗ, ಈ 4 ರಾಶಿಗಳ ಲೈಫ್ ಇನ್ಮುಂದೆ ಟಾಪ್ ಗೇರ್ನಲ್ಲಿ
ನ್ಯಾಯದೇವತೆ ಶನಿ ದೇವನು 12 ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಲು 30 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದೀಗ, ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಘಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದೇ 'ಅಗ್ನಿ ಮಾರುತ ಯೋಗ'!
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ಅಗ್ನಿ ಮಾರುತ ಯೋಗ ಎಂದರೇನು?
ಅಗ್ನಿ (Agni): ಮೇಷ ರಾಶಿಯು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೊದಲ ರಾಶಿ. ಇದು ಅಗ್ನಿ ತತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ (ಮಂಗಳ = ಅಗ್ನಿ/ಧೈರ್ಯ). ಮಾರುತ (Marutha / Wind): ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ತಂಪು ನೀಡುವ ಶನಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಮಾರುತಿ' (ವಾಯುಪುತ್ರ ಹನುಮಂತನಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವವನು ಮತ್ತು ವಾಯುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವನು) ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಜನೆ: ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ (ಮೇಷ/ಮಂಗಳ) ಮತ್ತು ಗಾಳಿ (ಶನಿ) ಸೇರಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾತಕದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ಶಕ್ತಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಅಗ್ನಿ ಮಾರುತ ಯೋಗ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೇಗದ, ನಾಟಕೀಯ ತಿರುವುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಟಾಪ್ ಗೇರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿರುವ ರಾಶಿಗಳು!
ಈ ಅಗ್ನಿ ಮಾರುತ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ 12 ರಾಶಿಗಳಿಗೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಫಲಗಳು ಸಿಕ್ಕರೂ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನ ಇನ್ಮುಂದೆ ಟಾಪ್ ಗೇರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ (Mithuna) - ಲಾಭ ಶನಿ
ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಸದೃಢ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಕಟಕ (Kadaga) - ವೃತ್ತಿ ಸ್ಥಾನ
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡುವವರು ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ (Simha) - ಭಾಗ್ಯ ಶನಿ
ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುವ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶಗಳು ಕೈಗೂಡಲಿವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ (Vrischika) - ರೋಗ ಸ್ಥಾನ
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಯೋಚಿಸಿದ ಶತ್ರುಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ சாதಕವಾದ ತೀರ್ಪುಗಳು ಬರಲಿವೆ.