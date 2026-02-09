- Home
ಈ ದಿನ ಜನಿಸಿದವರು ಶಿವನಂತೆ ಪತ್ನಿಯ ರಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ… ಅದೃಷ್ಟವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ತಾರೆ ಇಂತ ಗಂಡ!
Born Date: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪುರುಷರು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪುರುಷರು ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡೋಣ.
ಈ ದಿನ ಜನಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಶಿವನಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ಶಿವನಂತಹ ಗಂಡನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ, ಅವರು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗುರಾಣಿಯಂತೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷರು ಶಿವನಂತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರ ರಕ್ಷಕರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಸಂಖ್ಯೆ 6, ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ 9 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಗುಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ.
ಹೆಂಡತಿಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ
ಮೂಲಾಂಕ 2 ಆಗಿರುವ ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು. ಈ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ
ಮೂಲಾಂಕ 6 ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷರು ಸಂತೋಷದ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಗೌರವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಎನ್ನಬಹುದು
ಮೂಲಾಂಕ 7 ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಶಿವನಿಂದಲೇ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷರು ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಈ ಸ್ವಭಾವವು ಹುಡುಗಿಯರ ಮುಂದೆ ಅವರನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸದಾ ಪತ್ನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂಲಾಂಕ 9 ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷರು ಶಿವನಂತೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವಭಾವತಃ ನಿರ್ಭೀತರು ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು. ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅವರು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹೋರಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ.