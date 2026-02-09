ಈ ರಾಶಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸೋಕೆ ಈ ರಾಶಿಯ ಪುರುಷರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ!
Astrology secrets ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಲೈಂಗಿಕ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಯಾವ ರಾಶಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾವ ರಾಶಿ ಪುರುಷರು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ನೋಡಿ.
ಮೇಷ, ವೃಷಭ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಯಮದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಟಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತರು. ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಶಿಗಳು: ಸಿಂಹ, ತುಲಾ, ಧನು ರಾಶಿ, ಕುಂಭ, ಮಿಥುನ, ಮೇಷ, ವೃಶ್ಚಿಕ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂದ್ರಿಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸುವ ಆನಂದವನ್ನು ಬಯಸುವವರು. ಅವಳು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಶಿಗಳು: ಮೀನ, ಕರ್ಕ, ಕನ್ಯಾ, ಮಕರ, ವೃಶ್ಚಿಕ.
ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕಾಟಕ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಮತ್ತು ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ದೈಹಿಕ ಪ್ರಚೋದನೆಯಷ್ಟೇ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಚೋದನೆಯು ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಶಿಗಳು: ಕುಂಭ, ತುಲಾ, ಮೇಷ, ಸಿಂಹ, ಧನು ರಾಶಿ, ವೃಶ್ಚಿಕ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲು ಮನವೊಲಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಆಕೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆಕೆಯನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಬಹುದು. ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಳು ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲಳು. ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಶಿಗಳು: ಕುಂಭ, ಮಕರ, ಕನ್ಯಾ, ಮೀನ, ವೃಷಭ, ಧನು ರಾಶಿ, ವೃಶ್ಚಿಕ
ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರ ಲೈಂಗಿಕ ಪ್ರಚೋದನೆಯು ಕೇವಲ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಆಸೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರೇಮಿಯಿಂದಲೂ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಶಿಗಳು: ತುಲಾ, ಮಿಥುನ, ಧನು ರಾಶಿ, ಮೇಷ, ಕುಂಭ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿನಮ್ರರು ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧರು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮೋಸಹೋಗಬೇಡಿ. ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಶ್ವಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂಗಾತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಶಿಗಳು: ವೃಷಭ, ಮಕರ, ಕರ್ಕ, ಮೀನ, ವೃಶ್ಚಿಕ.
ತುಲಾ ,ವೃಶ್ಚಿಕ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಳ ಉಡುಪು ನೀಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಹೂವುಗಳು ಅಥವಾ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪುರುಷ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಟಲೆ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮೇಷ, ಮಿಥುನ, ಧನು ರಾಶಿ, ಕುಂಭ, ಸಿಂಹ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಆನಂದ ತರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಪುರುಷರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅತೃಪ್ತ ಕಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.ಮೀನ, ಮಕರ, ವೃಷಭ, ಮೇಷ, ಸಿಂಹ, ಧನು ರಾಶಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಧನು, ಮಕರ
ಧನು ರಾಶಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಸಾಹಸಮಯರು, ಅವಳ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಭಾವವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಅವಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಶಿಗಳು: ತುಲಾ, ಸಿಂಹ, ಮಿಥುನ, ಮೇಷ, ಧನು ರಾಶಿ, ಕುಂಭ, ಕರ್ಕ, ಮಕರ ರಾಶಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವರು, ಗೌರವಾನ್ವಿತರು, ವಿವೇಚನಾಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ನೀರಸರು ಎಂದು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಅವರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಣಯಶೀಲರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಗೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಶಿಗಳು: ಮೀನ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಕನ್ಯಾ, ವೃಷಭ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಧನು ರಾಶಿ.
ಕುಂಭ, ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಅವಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪುರುಷ. ಅವರು ಕೀಟಲೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ನಗಿಸುವ ಮತ್ತು ನಗಿಸುವ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಶಿಯವರು: ಮಿಥುನ, ತುಲಾ, ಸಿಂಹ, ಧನು ರಾಶಿ, ಮೇಷ, ಕುಂಭ.
c ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಏನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪದಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಶಿಗಳು: ವೃಶ್ಚಿಕ, ಕರ್ಕ, ಮಕರ, ವೃಷಭ, ಕನ್ಯಾರಾಶಿ.