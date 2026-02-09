ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:06ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಮ ಸಂಚಾರ, 4 ರಾಶಿಗೆ ಖಜಾನೆ ತುಂಬಾ ಹಣ, ಸಂತೋಷ
Yama nakshatra gochar ಯಮ ಗ್ರಹದ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಯಮನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಯಾವ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ಯಮ
ಯಮ ಗ್ರಹವು ಮಂಗಳವಾರ ಮಾರ್ಚ್ 3, 2026 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:06 ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನ ಶ್ರಾವಣ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯಮ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಂಚಾರವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ನಾಲ್ಕು ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶ್ರಾವಣ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಯಮನ ಪ್ರವೇಶವು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಹಾದಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಸಮಯವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರಾವಣ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಯಮನ ಪ್ರವೇಶವು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಅವರು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೃಜನಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶ್ರಾವಣ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಯಮನ ಪ್ರವೇಶವು ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ, ಶ್ರಾವಣ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಯಮನ ಪ್ರವೇಶವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಉಳಿತಾಯವು ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಾಮರಸ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.