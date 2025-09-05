- Home
- ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯೋಗ, 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 2025 ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇವು ಮುಂದಿನ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬಹುದು.
ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಿಜವಾಗುತ್ತಿವೆ. 2025 ರಲ್ಲಿಯೇ, ಯುದ್ಧ, ಹಿಂಸಾಚಾರ, ವಿಪತ್ತು, ಪ್ರವಾಹಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ದೇಶ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಜವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅನೇಕ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 2025 ರ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದಯೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ 2025 ರ ವರ್ಷವು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ 4 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಮಯ ಇದು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ 4 ತಿಂಗಳುಗಳು ಈ ಜನರಿಗೆ ಶುಭ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶನಿ ದೇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಯಾಳು. ಇದು ಶನಿಯ ಸಾಡೇಸಾತಿಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತವಾಗಿದ್ದು, ಹೊರಡುವಾಗ ಶನಿ ದೇವರು ಅನೇಕ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹಣವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೇಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.