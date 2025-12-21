ಇಂದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ವರುಣನ ಶುಭ ಸಂಯೋಗ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಲಾಟರಿ
Sury varun yog 21 december 2025 horoscope lucky zodiac signs today rashifal ಡಿಸೆಂಬರ್ 21, 2025 ರಂದು ಸೂರ್ಯ-ನೆಪ್ಚೂನ್ ಸಂಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ನ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ದ್ರಿಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 21, 2025 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:30 ಕ್ಕೆ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಪರಸ್ಪರ 90° ಕೋನೀಯ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಈ ಕೋನೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಸಂಕೋಣ ಯೋಗ' ಅಥವಾ 'ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಈ ಯೋಗವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಈ ಅವಧಿಯು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ನ ಈ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ.