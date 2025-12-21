ಶುಕ್ರನು 2026 ರಲ್ಲಿ 42 ದಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ, 3 ರಾಶಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್, ಸಂಪತ್ತು
Shukra vakri 42 days venus retrograde in 2026 lucky zodiac signs ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡುವ ಶುಕ್ರನು 2026 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 42 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನ ಈ ಸ್ಥಾನವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಬಹುದು.
ಶುಕ್ರ
ಶುಕ್ರ 2026 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 42 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3, 2026 ರ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:45 ಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 14, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:57 ರವರೆಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ದಾತನಾದ ಶುಕ್ರನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ
ಶುಕ್ರನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ದೂರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ 42 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದ ಜೀವನವು ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ 42 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಆಸ್ತಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೀವು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ಮೂಲದಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡದಿದ್ದರೂ, ಅವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನೀವು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ.