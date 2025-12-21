2026 ರ ವರ್ಷ ಈ ಎರಡು ರಾಶಿಗೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ
Shani rahu ketu 2026 financial loss challenges and stress for aquarius leo zodiac signs ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026 ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶನಿ, ರಾಹು, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಗಳ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಜೋಡಣೆಯು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಕೆಲಸದ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ.
2026 ರ ವರ್ಷ
2026 ರಲ್ಲಿನ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕೋಪ ಮತ್ತು ಆತುರದಿಂದಾಗಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ವರ್ಷ ಹಣದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಕೋಪ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳು, ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿ ಇರಬಹುದು. ಹಣದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೋಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಂತರ ವಿಷಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಸಹವಾಸದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಗಳು
2026 ರಲ್ಲಿ, ಗುರು, ಶನಿ, ಮಂಗಳ, ರಾಹು-ಕೇತುಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಗುರು ಈ ಬಾರಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ, ಮೊದಲು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ. ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವವೂ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. 23 ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಂದು, ಮಂಗಳ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಹು-ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗ (ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗ) ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಸಂಘರ್ಷ, ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.