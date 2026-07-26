ಇಂದು ಉಭಯಚರ ಯೋಗದಿಂದ ಮೇಷ, ಕರ್ಕ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಜೊತೆ ಸಂಪತ್ತು
26 July 2026 Ubhayachari Yog ಜುಲೈ 26 ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನು ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಇಂದು ಶುಭ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಜುಲೈ 26, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರನು ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ಕೆಲವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಜುಲೈ 26, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಿಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಾಹನವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಜುಲೈ 26, ಭಾನುವಾರದಂದು, ಚಂದ್ರನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಧನು ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ನೀವು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಜುಲೈ 26 ರಂದು, ಚಂದ್ರನು ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೊಂದಿರುವ ಮೀನ ರಾಶಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.