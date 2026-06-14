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- 16, 17 and 18: ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗ.. ಈ 6 ರಾಶಿಗಳ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುವುದು ಖಚಿತ!
16, 17 and 18: ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗ.. ಈ 6 ರಾಶಿಗಳ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುವುದು ಖಚಿತ!
ಈ ತಿಂಗಳ 16, 17 ಮತ್ತು 18 ರಂದು ಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ಮನೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಉಚ್ಚ ಗುರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಶುಭ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ಮತ್ತು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸೆಗಳು, ಭರವಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಈಡೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೈಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುವುದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತಿನ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ತಾಯಿಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ
ಹಣದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಯೋಗದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಆಸೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈಡೇರುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಆಡಳಿತ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ರಾಜ ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಚಂದ್ರನು ಉಚ್ಚ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಸುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವು ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶದಿಂದಲೂ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.
ತುಲಾ
ಈ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಗುರು ಮತ್ತು ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗವಾಗುವುದರಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಹಲವು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆನುವಂಶಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭರವಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಿತ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಕರ
ಗುರು, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ. ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.