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- Horoscope June 15 to 21, 2026: ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಮೇಷ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ
Horoscope June 15 to 21, 2026: ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಮೇಷ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ
Horoscope June 15 to 21, 2026 ಜೂನ್ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯನು ಬುಧನೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಿಸುತ್ತಾನೆ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಸಂಯೋಗವು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಜೂನ್ ಮೂರನೇ ವಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಬಹುದು. ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಶುಭ ಅವಕಾಶಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಜೂನ್ ಮೂರನೇ ವಾರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಈ ವಾರ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ವಾರ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಬಲವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಜೂನ್ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ವಾರ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಜೂನ್ ಮೂರನೇ ವಾರವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಆದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ವಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಈ ವಾರ ಪ್ರಯಾಣವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರಾಳತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಈ ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೂನ್ ಮೂರನೇ ವಾರವು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ, ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿತವನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.