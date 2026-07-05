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- ಕಾಲ ಸರ್ಪ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಜುಲೈ 18 ರವರೆಗೆ 3 ರಾಶಿಗೆ ತೊಂದರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಕಾಲ ಸರ್ಪ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಜುಲೈ 18 ರವರೆಗೆ 3 ರಾಶಿಗೆ ತೊಂದರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳಸರ್ಪ ಯೋಗವೂ ಒಂದು. ವಿಶೇಷ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದಾಗಿ, ಈ ಯೋಗವು ಜುಲೈ 18 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ಕಾಳಸರ್ಪ ಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಳಸರ್ಪ ಯೋಗವನ್ನು ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ . ಜಾತಕದ ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ನಡುವೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜುಲೈ 4 ರಿಂದ ಜುಲೈ 5 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ . ಚಂದ್ರನು ಜುಲೈ 4 ರಂದು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು , ಅಲ್ಲಿ ರಾಹು ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಕೇತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಜುಲೈ 18 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ , ಚಂದ್ರನ ಜೊತೆಗೆ , ಇತರ ಆರು ಗ್ರಹಗಳು ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ನಡುವೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಕಾಳಸರ್ಪ ದೋಷವು ಜುಲೈ 18 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ . ಜುಲೈ 18 ರಂದು ಚಂದ್ರನು ಸಿಂಹದಿಂದ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ , ಕಾಳಸರ್ಪ ದೋಷವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಾಳಸರ್ಪ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಕಾಲ ಸರ್ಪ ಯೋಗದ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ, ನೀವು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು .
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಜುಲೈ 18 ರವರೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಸಾಧ್ಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಯಾರನ್ನೂ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ, ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಮದುವೆ, ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಆತುರದ ಕ್ರಮಗಳು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಏರಿಳಿತಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ, ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.