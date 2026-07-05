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- 3 ರಾಶಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ, ಜುಲೈ 7 ರಂದು ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ನಡುವೆ ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗ
3 ರಾಶಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ, ಜುಲೈ 7 ರಂದು ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ನಡುವೆ ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗ
Budh guru dwidwadash yog 7 july ಜುಲೈ 7 ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಗುರುವಿನ ಜೊತೆ ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ನಡುವೆ ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗ
ಜುಲೈ 7 ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ನಡುವೆ ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗುರುವು ಬುಧದಿಂದ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗುರುವಿನಿಂದ ದ್ವಾದಶ ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗದ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಮರಳುವುದು ಶುಭಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಬಯಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಬುಧವು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ನಿಕಟತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬುಧನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನೊಂದಿಗಿನ ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ದ್ವಿದವಾದಶ ಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಇರುವಿಕೆಯು ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.