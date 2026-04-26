12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ ನಂತರ ಈ 6 ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಯೋಗ
ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರೆಗಿನ 6 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಷ
ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂಗಳವು ತನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ, ಅವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರೂ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ
ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳು ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಾಜಪೂಜ್ಯರು, ರಾಜಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಯೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ
ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಲಾಭದ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನವು ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಯೋಗಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉತ್ತಮ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಶುಭ ಮನೆಗಳು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕೆಲಸದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಅನುಕೂಲಕರ ಜೋಡಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಮೂರು ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ಫಲಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಹ್ವಾನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸುಗಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಮಕರ
ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರವೇಶವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿರಾಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.