June 7 2026 Sunday ಜೂನ್ 7, 2026ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ? ಅಂದಿನ ಶುಭ-ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಯಾವುವು? ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
7 June 2026 Ka Rashifal: ಜೂನ್ 7, 2026, ಭಾನುವಾರದಂದು ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ದಿನ ವೈಧೃತಿ, ವಿಷ್ಕುಂಭ, ಮಾತಂಗ ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸ ಹೆಸರಿನ ನಾಲ್ಕು ಶುಭ-ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳು ದಿನವಿಡೀ ಇರಲಿವೆ. ಈ ಯೋಗಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಲಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ದಿನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 7, 2026
ಈ ರಾಶಿಯವರ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿದೆ. ಮನೆಯ ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವಿರಿ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 7, 2026
ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಚಿಂತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 7, 2026
ಈ ರಾಶಿಯವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಹೊಸಬರನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ. ದಿನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಬಹುದು. ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 7, 2026
ಈ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆತುರಪಡಬೇಡಿ. ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಕೆಟ್ಟವರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ದೂರವಿರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 7, 2026
ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೆಲಸ ಬದಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಬೆನ್ನು ನೋವು ಅಥವಾ ಆಯಾಸ ಕಾಡಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ವಿನಿಮಯ ಆಗಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸುಖಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 7, 2026
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿದೆ. ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಬರಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 7, 2026
ಈ ರಾಶಿಯವರು ಆಹಾರ-ಪಾನೀಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಖುಷಿಪಡುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 7, 2026
ಈ ರಾಶಿಯವರು ವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಿರಿ. ಬೇರೆಯವರ ಮಾತಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಧನು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 7, 2026
ಈ ರಾಶಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ಮಾಧ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಗೆ ದಿನವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 7, 2026
ಈ ರಾಶಿಯವರು ಬೇರೆಯವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂಗು ತೂರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ತಲೆನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದಿನವಿಡೀ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 7, 2026
ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ದಿನದ ಆರಂಭವೇ ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 7, 2026
ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಕಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ-ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಲಿ.