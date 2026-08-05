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- 12ರ ಆಷಾಢ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ 2026, ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್
12ರ ಆಷಾಢ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ 2026, ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್
Solar Eclipse 2026: ಆಗಸ್ಟ್ 12ರ ಆಷಾಢ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಿಂದ 'ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗ' ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಅನೇಕ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ, ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿವೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇತರರು ಹೊಂದಿದ್ದ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಸಂತೋಷಪಡುವಿರಿ.
ಕಟಕ
ಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ಇದು ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಿರುವು ನೀಡುವ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುರು, ಬುಧ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಈ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಆಲೋಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿವೆ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಇದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ, ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕುಂಭ
ಸ್ವಭಾವತಃ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಹಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಲಿವೆ.
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳು ಈಡೇರಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.