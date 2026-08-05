ಆಗಸ್ಟ್ 5, 2026, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟವೂ ಅವರ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ವಿರೋಧಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ವಿಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪದಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆರಿಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಬಯಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ದಿನ. ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷ ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಒಪ್ಪಂದವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶುಭ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾರೊಬ್ಬರ ಸಿಹಿ ಮಾತುಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂಡದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆತುರವು ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಯಾಣವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ವಿಷಯ ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ:
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಗೌರವ ತರಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಹೊಸ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಿಹಿ ಮಾತುಗಳು ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವದಂತಿಗಳು ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ.
ತುಲಾ:
ಇಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳು ಆದಾಯವನ್ನು ಮೀರಬಹುದು, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ಇರಬಹುದು. ಬಹು ಕೆಲಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನೀವು ಕೆಲವು ಹೊಸ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಯೂ ಸಿಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಸಮಯದ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಇತರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲೆದಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಇರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸ್ನೇಹಿತ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರಬಹುದು. ದೂರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ನಂಬುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕಲಿಕೆಯ ಅನುಭವ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂಡದ ಬೆಂಬಲವು ಯಾವುದೇ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಕಾಲದ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೀನ:
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹೊಸ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.