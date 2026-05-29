3 ರಾಶಿಗೆ ಮುಂದಿನ 30 ದಿನ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಮಘಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರ, ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ
ಕೇತು ಮೇ 29 ರಿಂದ ಜೂನ್ 30, 2026 ರವರೆಗೆ ಮಘಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂರನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸವಾಲಿನ ಸಮಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಹಠಾತ್ ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ತಲೆನೋವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ಕೇತು ನಕ್ಷತ್ರದ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿರಬಹುದು. ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಾಳ್ಮೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಇದು. ಅನಗತ್ಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ
ಈ ಸಂಚಾರವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಆದರೆ ಸವಾಲಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಗತಿಯಾಗದಿರಬಹುದು, ಇದು ನಿರಾಶೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪದಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆರಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕೇತು
ಕೇತುವಿನ ಮಘಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂರನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೇಷ, ಕರ್ಕ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಜೂನ್ 30, 2026 ರವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ವಿವೇಕದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮೂಲಕ, ಸಂಭಾವ್ಯ ಸವಾಲುಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.