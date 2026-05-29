ಮುಂದಿನ 10 ದಿನಗಳು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ!
ಜೂನ್ 8 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರು ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ನಡುವೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಸಂಯೋಗ ಇರುತ್ತದೆ.
ಶುಕ್ರ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಶುಕ್ರ' ಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂಪತ್ತು, ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅದು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಖರವಾಗಿ 10 ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಜೂನ್ 8, 2026 ರಂದು, ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು 10 ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುರುವಿನೊಂದಿಗಿನ ಶುಕ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಪಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 'ಲಾಭ' ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜೂನ್ 8 ರ ನಂತರ, ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನು ಏಳನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.