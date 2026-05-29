ಈ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಹಣದ ನಷ್ಟ, ಸಾಲ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವೂ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ
ಜೂನ್ 2026 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ವೃತ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಸಿಂಹ
ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಗತಿ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಆತಂಕವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಾದಗಳು, ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ದೇಹ ನೋವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಅರ್ಹವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸದ ಕಾರಣ ನೀವು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಓಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮುಖ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಈ ತಿಂಗಳು, ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಜೂನ್ 2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲ ನೀಡಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ; ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದಗಳು ಅಥವಾ ದೂರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಟ್ಟರೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂವಹನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಗಂಟಲು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಕೆಲವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ತಿ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ನೀವು ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ. ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಮೀರಬಹುದು, ಇದು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಂತರ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಭುಜಗಳಲ್ಲಿ. ಋತುಮಾನದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಹ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.