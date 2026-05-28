ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಜೂನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಮಾನೋತ್ಸವ, ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸಂಪತ್ತು
Guru and shukra brings golden luck 2026 ರಲ್ಲಿ ಗುರು-ಶುಕ್ರರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಪರ್ವತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಕಾಶವು ನಡುಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಮ್ಮ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಬರಲಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಗುರುವು ಆದಾಯದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ಶುಭ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಈ ಬಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮನೆ ಮತ್ತು ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಜೀವನವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಜೀವನವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.