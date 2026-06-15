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- ಶನಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಭವ್ಯ ಪ್ರವೇಶ, ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳು 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು 'ರಾಜ' ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
ಶನಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಭವ್ಯ ಪ್ರವೇಶ, ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳು 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು 'ರಾಜ' ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗುರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುರು, ಜೂನ್ 18 ರಂದು ಶನಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು ಸ್ವತಃ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಜೂನ್ 18 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 18 ರವರೆಗೆ, ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಧನು
ಪುರುಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಗುರುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ನಿಮಗಾಗಿ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಯ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.