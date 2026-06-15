- Home
- Astrology
- Festivals
- Chandra Gochar 2026: ಇಂದು ಚಂದ್ರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ, 4 ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊನೆ
Chandra Gochar 2026: ಇಂದು ಚಂದ್ರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ, 4 ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊನೆ
ಜೂನ್ 15 ರಂದು ಅಂದರೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:40 ಕ್ಕೆ, ಚಂದ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಜೂನ್ 17 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:12 ರವರೆಗೆ ಚಂದ್ರನು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಈ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಜನರು ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಡಿ.
ಮಿಥುನ:
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಂತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಹಣದ ಕೊರತೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಈ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಂತಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಬಹುದು. ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.