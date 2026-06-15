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- Shul Yog 2026: ಶುಲ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ 20 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಕಷ್ಟ, ಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಜಾರಿಹೋಗುತ್ತೆ
Shul Yog 2026: ಶುಲ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ 20 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಕಷ್ಟ, ಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಜಾರಿಹೋಗುತ್ತೆ
Shul Yog 2026 : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಲ ಯೋಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಶುಭ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರ ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಶೂಲ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ ಅಥವಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವು ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಜಗಳಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಡಿ.
ಧನು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಶೋಲ್ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ತಲೆನೋವು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಈ ಅವಧಿಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ, ಧಾರ್ಮಿಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.