ಜೂನ್ 21 ರ ನಂತರ 5 ರಾಶಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಡ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ
ಜೂನ್ 21, 2026 ರಂದು, ಧೈರ್ಯ, ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಗ್ರಹವಾದ ಮಂಗಳವು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು, ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ನೀಡುವ ಶುಕ್ರನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ಈ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕೆಲವು ಹೊಸ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ, ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಚಾರವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ದೊಡ್ಡ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭಗಳು ಬರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆಲೆಯು ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಈ ಸ್ಥಾನವು ವಿಧಿಯ ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಳಕು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ಸಂಚಾರವು ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಿರಾಳರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಹಣವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೊಸ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸುಂದರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೀನ
ರಾಶಿಯ ಜನರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯ ಉಲ್ಬಣವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯರಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಶುಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯವು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.