- Home
- Astrology
- Festivals
- ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ, ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಮಾರಕ, ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ
ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ, ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಮಾರಕ, ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ
ಮೇ 29, 2026 ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಶುಕ್ರನ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಮಂಗಳ
ಮಂಗಳವು ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತರುವ ಗ್ರಹ. ಶುಕ್ರವಾರ ಮೇ 29, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:34 ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಶುಕ್ರನ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಜೂನ್ 16 ರವರೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮಂಗಳ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಮಂಗಳನು ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇದು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆತುರವು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹನುಮಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬಳಲಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಶಾಂತವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿ.
ಕನ್ಯಾ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗಬಹುದು. ವಿಳಂಬವಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಂತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮಂಗಳ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಕರ
ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರವು ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವಾಗ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ.