ಶನಿ ಸಾಡೇಸಾತಿ ಕೊನೆ ಹಂತ, ಯುಗಾದಿ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು
Aquarius Horoscope 2026 ಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಯುಗಾದಿಯ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಗುರು ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಾಕವಚವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ.
13
Image Credit : Asianet News
ಶ್ರೀ ಪರಾಭವನಾಮ ಉಗಾದಿ ನಂತರ ಕುಂಭ ರಾಶಿವರ ಜೀವನ...
1. ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ (Career):ಸ್ಥಿರತೆ: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಲಿದೆ. ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.ವ್ಯಾಪಾರ: ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫಲ ನೀಡಲಿವೆ. ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ವರ್ಷ ಆತುರಪಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಇರುವ ಕೆಲಸ ಬಿಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
23
Image Credit : our own
2. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ (Finance):
ಆದಾಯ: ಈ ವರ್ಷ ಆದಾಯ (2) ಮತ್ತು ಖರ್ಚು (8) ಆಗಿದೆ. ಖರ್ಚುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು.ಉಳಿತಾಯ: ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಹಳೆಯ ಬಾಕಿಗಳಿದ್ದರೆ ವಸೂಲಿಯಾಗಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಕೋರ್ಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಖರ್ಚುಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ವ್ಯಯಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.3. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ (Family & Marriage):ಸಂಬಂಧಗಳು: ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.ವಿವಾಹ: ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಮದುವೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ (Second half) ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೂಡಿಬರಲಿವೆ. ಸಂತಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
33
Image Credit : others
4. ಆರೋಗ್ಯ (Health):
ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಏಳೂವರೆ ಶನಿಯಿಂದಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಆಯಾಸ, ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಥವಾ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರಬಹುದು.ಸೂಚನೆ: ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಲಗುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.5. ಪರಿಹಾರಗಳು (Remedies):ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ:ಶನಿ ತೈಲಾಭಿಷೇಕ: ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಶನಿದೇವನಿಗೆ ತೈಲಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ದೋಷಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.ಹನುಮಾನ್ ಆರಾಧನೆ: ಪ್ರತಿದಿನ 'ಓಂ ಹಂ ಹನುಮತೇ ನಮಃ' ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.ದಾನ: ಬಡವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅನಾಥರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗನುಸಾರ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
Latest Videos