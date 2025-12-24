ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
Amavasya Rituals: ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ದಿನದಂದು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಿದ್ದು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಪೂರ್ವಜರ ಪಾಪಗಳು
ಅಮವಾಸ್ಯೆಯಂದು (Amavasya) ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದರ ನಂತರ, ನೀವು ಉಳಿದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತರ್ಪಣ ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಜರ ಪಾಪಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು
ಅಮವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಗಂಗಾ ನೀರಿನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಆರೋಗ್ಯವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ
ಅಮವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಈ ದಿನ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ದಾನದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಬಡವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಸಹ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
ಹೋಮ, ಪೂಜೆಗಳು
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಹೋಮ, ಪೂಜೆಗಳು, ನವಗ್ರಹ ಹೋಮ ಮತ್ತು ಶಿವ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ
ಅಮವಾಸ್ಯೆಯಂದು ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಅಮವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಶುಭ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯರು ಈ ದಿನದಂದು ಮದುವೆ, ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಣ್ಣ ಶುಭ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಶುಭ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬೇಡ
ಏಕೆಂದರೆ.. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಜ್ಞರ ವಿವರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಇದನ್ನು ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾದ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪೌರಾಣಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಮವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಶುಭ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.