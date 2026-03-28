ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಯಾವಾಗ? ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ತಿಳಿಯಿರಿ
Akshaya Tritiya 2026: ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನಾಂಕ ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:49 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:49 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ಮತ್ತು 20 ಎರಡೂ ತಾರೀಖುಗಳು ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ತೃತೀಯದಂದು ಬರುವುದರಿಂದ, ಸರಿಯಾದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು?
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವನ್ನು ವೈಶಾಖ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು, ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಬೇಕು? ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಯಾವಾಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಯಾವಾಗ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು? ಈ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುಭ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಮಾಡುವ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಶಾಶ್ವತ ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನದಂದು ನೀವು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ದಾನಗಳು, ಜಪಗಳು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು, ಪುಣ್ಯಸ್ನಾನಗಳು, ಸ್ನಾನ, ಹೋಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
2026 ರ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಬೇಕು? ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ಅಥವಾ 20?
ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ತೃತೀಯ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನಾಂಕವು ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:49 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:49 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಏಕೆ ಇಲ್ಲ?
ತೃತೀಯಾ ತಿಥಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವು ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರ ಸೋಮವಾರದಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾವನ್ನು ಆ ದಿನ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲವರು ವಾದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಆ ದಿನದ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ತೃತೀಯ ತಿಥಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:27 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಶುಭ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಪ್ರದೋಷ ಅವಧಿ ಇಲ್ಲ.
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾ 2026 ಮುಹೂರ್ತ
ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ರಂದು, ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಪೂಜೆಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:49 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:20 ರವರೆಗೆ. ಆ ದಿನ ಪೂಜೆಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ 1 ಗಂಟೆ 32 ನಿಮಿಷಗಳು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಪ್ರಗತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಹೂರ್ತ ಯಾವುದು?
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಹ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖಜಾನೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ರಂದು, ತೃತೀಯಾ ತಿಥಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:49 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಿಂದ ನೀವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.