Akshaya Tritiya: ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ₹10ಕ್ಕೆ ಈ ವಸ್ತು ತನ್ನಿ, ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ!
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ ಎಂದು ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ಕೇವಲ 10 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತರುವ, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ ಆ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವುದೇ ಚಿನ್ನ. 'ಅಕ್ಷಯ' ಅಂದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷಯವಾಗದ್ದು, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗದ್ದು. ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ನಾವು ಖರೀದಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಆರಂಭಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿರುವ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಬೇರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಫಲ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಉಪ್ಪು (ಕಲ್ಲುಪ್ಪು)
ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಮಂಥನದ ವೇಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಜನಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರು, ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದರೆ, ಅದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಕುಂಕುಮ
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ಬೀರುವ ವಸ್ತುಗಳು
ಧಾನ್ಯಗಳು (ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ)
ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕೊಡೆ
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮಗಾಗಿ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡೆ, ಚಪ್ಪಲಿ, ಬೀಸಣಿಗೆಯಂತಹ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. 'ದಾನವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ' ಎಂಬುದನ್ನು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಕೇವಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ದಿನವಲ್ಲ; ಇದು ದಾನ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ದಿನ. ಈ ದಿನ ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರೂ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅಕ್ಷಯವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಖರೀದಿಸುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಸ್ತು ಕೂಡ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಸರಳ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಈ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಚರಿಸಿ!