ಇಂದು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಗಜಕೇಸರಿ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಜಯೋಗಗಳ ಮಹಾ ಸಂಗಮ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಲಾಟರಿ
Akshaya Tritiya 2026ಇಂದು ಈ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ರಂದು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಪರೂಪದ ಕಾಕತಾಳೀಯಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗವು ಈ ದಿನದಂದು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶಶ ಮತ್ತು ಮಾಲವ್ಯ ಯೋಗ, ರವಿ ಯೋಗ, ತ್ರಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಈ ದಿನದಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ರೂಪುಗೊಂಡ ಈ ಯೋಗಗಳು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ಯಾವ ಐದು ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ, ಇಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ರೂಪುಗೊಂಡ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಸೆಯುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ತಕ್ಷಣದ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬಹು ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನವು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.