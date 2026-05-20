Adhik Maas 2026: ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ 5 ವಸ್ತು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ… ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್
Adhik Maas 2026: ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಐದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.
ಅಧಿಕ ಮಾಸ 2026: ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸದ ಮಹತ್ವ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕ ಮಾಸ - ಇದನ್ನು ಮಾಲ್ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಆಳವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಿಂಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಜಪ, ತಪಸ್ಸು, ಮತ್ತು ದಾನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಇತರ ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಅನಂತ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ‘ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ’ ಮತ್ತು ‘ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಹಾತ್ಮೆ’ಗಳು ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ದಾನ ಕಾರ್ಯವು ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯಷ್ಟೇ ಪುಣ್ಯದಾಯಕ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಈ ಐದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.
ಕಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಪುವಾ ದಾನ ಮಾಡಿ
‘ಅಧಿಕ ಮಾಸ’ದಲ್ಲಿ, 33 ಮಾಲ್ಪುವಾಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಈ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾಲ್ಪುವಾಗಳನ್ನು ಕಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಯೋಗ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಪಡೆದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುಣ್ಯವು ಚಿನ್ನ ದಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಶುದ್ಧ ದೇಸಿ ತುಪ್ಪ: ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ
ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಶುದ್ಧ ದೇಸಿ ತುಪ್ಪವು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ತುಪ್ಪವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಿಂದ ಬಡತನವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಒಬ್ಬರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉನ್ನತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.
ಹಳದಿ ಉಡುಪು: ಗುರು ಗ್ರಹವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು
ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಬಣ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಧೋತಿ, ಕುರ್ತಾ ಅಥವಾ ಸೀರೆಯಂತಹ ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಗತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗುರು ಗ್ರಹವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಗುರು ಗ್ರಹವು ಮದುವೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು: ಜ್ಞಾನದ ಪರಮ ದಾನ
ಈ ಪವಿತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ, ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಞಾನದ ದಾನವನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪುಣ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ, ರಾಮಾಯಣ ಅಥವಾ ಶಿವ ಪುರಾಣದಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ದಾನ ಕಾರ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದ ಪಿತೃದೋಷ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೀಸನಲ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳು: ಸಮೃಧ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ
ಹಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಮಾವು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮುಂತಾದ ರಸಭರಿತವಾದ ಸೀಸನಲ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ, ಗೋಧಿ, ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಉಗ್ರಾಣ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.