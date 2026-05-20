ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಗುರು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಬದಲಾವಣೆ, 6 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ
June 2026 ರ ತಿಂಗಳು Planetary movementದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು, ಗ್ರಹಗಳ ಜೋಡಣೆಗಳು ಹಂಸ ಯೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ Three auspicious yogasಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ತಿಂಗಳು, ಬಂಸ ರಾಜ್ಯಯೋಗ, ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜ್ಯಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜೂನ್ 20 ರ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸ್ಥಾನವು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
ಮಿಥುನ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಾನವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಅನೇಕ ಸಂತೋಷದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಕರ್ಕಾಟಕ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ತಿಂಗಳು ಜೀವನಾಧಾರ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರುವಿರಿ. ನೀವು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶನಿಯ ಧೈಯದಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಂಚಲವಾಗಿರಬಹುದು. ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬುಧನು ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನೀವು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.