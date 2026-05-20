ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಜೂನ್ 8 ರವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಯೋಗ
Zodiac signs ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರನ ಸ್ಥಾನಗಳು ಹೆಂಡತಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಶುಕ್ರನು ಲಗ್ನ, ಮಿತ್ರ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ವೃಷಭಯ ಅಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಗುರುವಿನ ಜೊತೆ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಪತ್ನಿಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವಳ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಅವಳು ಭಾರಿ ಭೌತಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅವಳು ಬಯಸಿದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ.
ಮಿಥುನ
ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಗುರುವಿನ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಬುಧನ ಜೊತೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ಶಾಶ್ವತ ಆನಂದದ ಹಸಿರು ಉದ್ಯಾನದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪತ್ನಿಗೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಗೃಹ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಯೋಗಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಶುಭ ಗ್ರಹವಾದ ಬುಧನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯವರ ಪತ್ನಿ ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜೀವನವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆದಾಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಗುವಿನ ಜನನ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಯೋಗ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಪತ್ನಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವೈವಾಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ರಾಜಿ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಜೊತೆಗೆ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ವೈಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಯೋಗವು ಸಂಗಾತಿಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನವು ಮೂರು ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ಕಾಯಿಗಳಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ
ಶುಕ್ರನು ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಬುಧನೊಂದಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅನುಕೂಲಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಾದವರಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗುತ್ತದೆ.