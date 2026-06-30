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- ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿದೆ ರಹಸ್ಯ: ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ?
ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿದೆ ರಹಸ್ಯ: ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ?
According to numerology birth date reveals the right age to buy a home ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಸ್ತಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಮನೆ ಹೊಂದುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಜೀವಮಾನದ ಕನಸು. ಕೆಲವರಿಗೆ, ಆ ಕನಸು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವರಿಗೆ, ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು?
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
1, 10, 19, 28 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು – ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 1
2, 11, 20, 29 – ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 2
3, 12, 21, 30 – ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 3
4, 13, 22, 31 – ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 4
5, 14, 23 – ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 5
6, 15, 24 – ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 6
7, 16, 25 – ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 7
8, 17, 26 – ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 8
9, 18, 27 – ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 4, 6, 8
ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗುರಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬಯಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, 30 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷದ ನಡುವೆ ಮನೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 3, 5, 7
ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಶಿಕ್ಷಣ, ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ನಂತರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 2, 9
ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗಳು, ಮನೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರಬಹುದು. ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.