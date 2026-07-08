Sarvartha Siddhi Yoga: ಇನ್ಮುಂದೆ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಸುವರ್ಣಕಾಲ!
ಜುಲೈ 2026 ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ 'ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ' ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಕೈ ಹಾಕಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ದೈವಿಕ ಯೋಗದಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಈ ಯೋಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ಪಡೆಯಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಈ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ:
ಜುಲೈ 9 ರಂದು (ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:56 ರವರೆಗೆ) ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಈ ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಸ್ಪಷ್ಟ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೋಬಲವೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀಲಿ.
ದಾನ-ಧರ್ಮ: ಬಡವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿ. ಇದು ಈ ಯೋಗದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗವು ಒಂದು ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿವೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಕಟಕ ರಾಶಿ
ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರಗಳು ಇಳಿದು, ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಈ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಅದೃಷ್ಟದ ಕಾಲ. ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಶುಭ ಕಾರ್ಯವೊಂದು ಕೈಗೂಡಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸೆಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ಇತರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಬಹುಕಾಲದ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗುವ ಸಮಯವಿದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಈ ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.