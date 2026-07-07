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- Bhadra Rajayoga 2026: ಬುಧನಿಂದ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ; ಸಾಲ ತೀರಿ, ಹಣ ಸೇರಲಿದೆ.. ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸುರಿಮಳೆ!
Bhadra Rajayoga 2026: ಬುಧನಿಂದ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ; ಸಾಲ ತೀರಿ, ಹಣ ಸೇರಲಿದೆ.. ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸುರಿಮಳೆ!
Bhadra Rajayoga 2026: ಬುಧನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಮಿಥುನ, ಕನ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ, ಹಣದ ಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
Bhadra Rajayoga 2026
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರನಾದ ಬುಧನು ಜುಲೈ 07, 2026 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 05, 2026 ರವರೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ 'ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ' ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದಾಗ ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬುಧನು ವಕ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಯೋಗವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದರೂ, ಈ ಕೆಳಗಿನ 3 ರಾಶಿಯವರು ರಾಜಭೋಗದಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ.
ಮಿಥುನ (Gemini)
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಲಗ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬುಧನು ನೆಲೆಸುವುದರಿಂದ, ಈ ಭದ್ರ ಯೋಗದ ನೇರ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಅನುಭವಿಸಲಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು: ನೀವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಈಗ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳೂ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿವೆ. ವೃತ್ತಿ/ಕೆಲಸ: ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳತ್ತ ನೀವು ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತೀರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರ ಸ್ನೇಹ ದೊರೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ತಿರುವುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ: ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೂಡಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸುವರ್ಣಕಾಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ (Virgo)
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯೇ ಬುಧನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಹುರುಪನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗ: ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ, ಅವರು ಬಯಸಿದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬುಧನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಮಾತಿನಿಂದ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಗೌರವ: ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.