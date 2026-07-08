Chaturgrahi Yoga: ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು, ಅದೃಷ್ಟ!
Chaturgrahi Yoga ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಗುರು, ಬುಧ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಈ ಸಂಯೋಗದಿಂದ 'ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗ' ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರು ಮಾಡಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಯೋಗವಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವರು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದವರಿಗೆ ಇದು ಶುಭ ಸಮಯ. ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹಿಡಿದಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಸಮಯವಿದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವರಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.