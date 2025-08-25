- Home
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕಾದ 5 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಬಪ್ಪನಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಬ್ಬ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹರಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ 5 ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಗಣೇಶನ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಭವ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರ ಎಲ್ಲಾ ಹರಕೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಪ್ರಮುಖ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ದರ್ಶನವು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿವ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಡೊಡ್ಡ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಡೊಡ್ಡ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ತನ್ನ ಬೃಹತ್ ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹ ಸುಮಾರು 18 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿದ್ದು ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣವನ್ನು ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನಿಪಕಂ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ
ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕನಿಪಕಂ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹವು ಸ್ವಯಂಭೂ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ವಿಗ್ರಹದ ಗಾತ್ರ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮನಕುಲ ವಿನಾಯಗರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಪುದುಚೇರಿ
ಪುದುಚೇರಿಯ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವು ತನ್ನ 500 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಕವಚದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ जगಮಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಉಚ್ಚಿ ಪಿಳ್ಳಯಾರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ತ್ರಿಚಿ (ತಮಿಳುನಾಡು)
ತ್ರಿಚಿಯ ರಾಕ್ಫೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಉಚ್ಚಿ ಪಿಳ್ಳಯಾರ್ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 273 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಡೀ ನಗರದ ಅದ್ಭುತ ನೋಟ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಲು ನೂರಾರು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕು, ಆದರೆ ಭಕ್ತರು ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಸ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಪಗ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಪಿಳ್ಳಯಾರ್ಪಟ್ಟಿ (ತಮಿಳುನಾಡು)
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶಿವಗಂಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವು 7 ನೇ ಶತಮಾನದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಗಣೇಶನ ಅಪರೂಪದ ವಿಗ್ರಹವಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಅಂಕುಶ ಮತ್ತು ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ದಂತವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.